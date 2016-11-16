Правоохранители обнаружили у киевлянина оружие и наркотики
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Киеве правоохранители обнаружили у мужчины оружие, наркотики, а также предметы похожие на подствольную гранату. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
Так, в гараже 32-летнего киевлянина правоохранители обнаружили предметы, похожие на подствольную гранату, пневматические пистолеты и двадцать ножей.
Кроме этого, полицейские обнаружили порошкообразное вещество белого цвета, которое напоминает афметамин, и измельченное вещество растительного происхождения - каннабис. Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизы.
По фактам дела начали уголовные производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. За хранение запрещенных предметов предусмотрено до семи лет заключения.