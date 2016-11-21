Правоохоронці розпочали евакуацію через "замінування" театру опери та балету в Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Правоохоронцірозпочали евакуацію людей через повідомлення про замінування Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.
Інформація про те, що в будівлі Харківського національного академічного театру опери та балету імені М.В. Лисенко начебто знаходиться вибухівка, надійшла до чергової частини Шевченківського відділу поліції в місті Харкові сьогодні близько 17:10.
За адресою виїхала слідчо-оперативна група районного відділу поліції та співробітники вибухотехнічної служби.
Перевірка триває.