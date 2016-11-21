Правоохранители начали эвакуацию из-за "минирования" театра оперы и балета в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Правоохранители начали эвакуацию людей из-за сообщения о заминировании Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Информация о том, что в здании Харьковского национального академического театра оперы и балета имени М.В. Лысенко якобы находится взрывчатка, поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции в городе Харькове сегодня около 17:10.
По адресу выехала следственно-оперативная группа районного отдела полиции и сотрудники взрывотехнической службы.
Проверка продолжается.