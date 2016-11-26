Правоохоронці провели ще 34 обшуки в рамках розслідування справи банку "Михайлівський"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Столичними правоохоронцями в рамках розслідування розкрадання коштів банку "Михайлівський" проведено обшуки не лише в приміщеннях товариств, розміщених в офісному центрі "Гулівер", а також ще за 34 адресами, зокрема у місцях проживання осіб, пов'язаних з колишніми власниками "Михайловського", а також в офісах їхніх підприємств. Про це повідомила у Facebook прес-секретар прокуратури міста Києва Надія Максимець, передає УНН.
За її словами, йдеться про компанії, які, за даними слідства, могли бути задіяні у злочинних схемах розкрадання банківських коштів на суму понад 900 млн гривень шляхом отримання незаконних кредитів.
Під час обшуків вилучено значний об'єм фінансової документації, комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі інформації та інші речові докази.
Наразі вирішується питання про призначення судово-технічних та економічних експертиз по вилучених доказах.
Нагадаємо, власником банку "Михайлівський" є Віктор Поліщук.
Крім того, за даними НБУ, окрім банку “Михайлівський”, В.Поліщук є власником ТРЦ "Гулівер", гіпермаркетів “Ельдорадо”, страхової компанії “Форте” та будівельної компанії “Альянс Новобуд” (ЖК “Зелений квартал” та ЖК “Лісовий квартал” в Броварах). Раніше суд арештував ТЦ “Гулівер”.
Як зазначив Генпрокурор, під час розслідування розкрадання банку “Михайлівський” встановлено, що власником банку є ТОВ Екосіпан, 92,5% якого є власністю В.Поліщука (власник банку “Михайлівський”).
Тож експерти не виключають арешт й інших активів В.Поліщука.