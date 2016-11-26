Правоохранители провели еще 34 обыска в рамках расследования дела банка "Михайловский"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Столичные правоохранители в рамках расследования хищения средств банка "Михайловский" провели обыски не только в помещениях обществ, расположенных в офисном центре "Гулливер", а также еще по 34 адресам, в том числе в местах проживания лиц, связанных с бывшими владельцами "Михайловского", а также в офисах их компаний. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец, передает УНН.
По ее словам, речь идет о компаниях, которые, по данным следствия, могли быть задействованы в преступных схемах хищения банковских средств на сумму более 900 млн гривен путем получения незаконных кредитов.
Во время обысков изъят значительный объем финансовой документации, компьютерная техника, флэш-накопители информации и другие вещественные доказательства.
Сейчас решается вопрос о назначении судебно-технических и экономических экспертиз по изъятым доказательствам.
Напомним, владельцем банка "Михайловский" является Виктор Полищук.
Кроме того, по данным НБУ, кроме банка "Михайловский", В.Полищук является владельцем ТРЦ "Гулливер", гипермаркетов "Эльдорадо", страховой компании "Форте" и строительной компании "Альянс Новострой" (ЖК "Зеленый квартал" и ЖК "Лесной квартал" в Броварах). Ранее суд арестовал ТЦ "Гулливер".
Как отметил Генпрокурор, в ходе расследования хищения банка "Михайловский" установлено, что владельцем банка является ООО Экосипан, 92,5% которого является собственностью В.Полищука (владелец банка "Михайловский").
Поэтому эксперты не исключают арест и других активов В.Полищука.