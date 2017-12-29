Правоохоронці призначили низку експертиз у справі смертельної ДТП за участю судді у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Правоохоронці призначили низку судових експертиз у кримінальному провадженні за фактом дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Васильківській, внаслідок якої загинув пішохід. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передає УНН.
“На даний час у кримінальному провадженні вживаються заходи, спрямовані на встановлення обставин та причин вчинення дорожньо-транспортної пригоди. В межах провадження призначено низку судових експертиз”, — зазначили у прес-службі.
За даними прокуратури, встановлено, що пішохід отримав смертельні травми внаслідок наїзду позашляховика Land Rover.
“Правоохоронці встановили особу водія автомобіля, з ним проводяться слідчі дії”, — йдеться у повідомленні.
Додамо, що за інформацією УНН за кермом автомобіля був виконувач обов’язки голови одного з районних судів Київської області.
У прокуратурі також просять очевидців та осіб, яким відома будь-яка інформація про обставини цієї ДТП, звернутися до слідчого СУ ГУ НП в місті Києві за номерами телефонів: