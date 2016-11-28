Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування спиртзаводу на Вінниччині

Сьогодні, 28 листопада, о 8:55 до чергової поліції надійшла інформація про замінування спиртзаводу у місті Немирів. Невідомий повідомив, що на території підприємства знаходиться саморобний вибуховий пристрій.

Після отримання інформації на місце події виїхали усі служби оперативного реагування поліції, рятувальники. Евакуйовано 18 працівників. На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Приміщення обстежать фахівці вибухотехнічного відділу поліції та кінолог зі службовим собакою на предмет виявлення вибухових чи інших небезпечних предметів.

До території заводу обмежено доступ людей та транспорту.