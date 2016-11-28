Правоохранители проверяют информацию о заминировании спиртзавода в Винницкой области

Сегодня, 28 ноября, в 8:55 в дежурную полиции поступила информация о заминировании спиртзавода в городе Немиров. Неизвестный сообщил, что на территории предприятия находится самодельное взрывное устройство.

После получения информации на место происшествия выехали все службы оперативного реагирования милиции, спасатели. Эвакуированы 18 работников. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Помещение обследуют специалисты взрывотехнического отдела полиции и кинолог со служебной собакой на предмет обнаружения взрывчатых или других опасных предметов.

На территорию завода ограничен доступ людей и транспорта.