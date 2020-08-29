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Правоохоронці мають показати результат у розслідуванні Іловайської трагедії – Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Українська влада має робити все, щоб Іловайська трагедія не була забута, а винні в ній понесли покарання, заявив Президент України Володимир Зеленський у День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави, передає УНН.

Правоохоронці мають показати результат у розслідуванні Іловайської трагедії – Зеленський

“Навряд чи ми можемо сподіватися, що така рана на тілі історії України, така рана на серці батьків усіх загиблих коли-небудь затягнеться. І українська влада повинна робити все, щоб кожне ім’я не було забуте. І щоб щороку розповідали не тільки дітям загиблих, не тільки батькам, які втратили своїх дітей, а щоб розповідали всім, що такі трагедії в країні були, такі герої в Україні були і є, які віддають своє життя. Розповідати треба, і мені здається, що це наш головний обов’язок — вести історію України, історію наших героїв”, — заявив Глава держави у Києві після заходів з ушанування пам’яті захисників України.

Президент наголосив, що правоохоронні органи повинні закінчити розслідування обставин, які спричинили Іловайську трагедію, а винні мають понести відповідальність.

“Незважаючи на те, що минув час, ми не повинні забувати всіх тих, через кого загинули наші хлопці в Іловайському котлі. І правоохоронні органи, якою б гіркою правда не була, повинні показати результат. Я знаю, що в Офісі Генерального прокурора створений департамент з питань війни саме для того, щоб розслідувати такі гучні та, на жаль, криваві справи. Будемо сподіватися, що вони крокуватимуть вперед”, — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у День пам’яті захисників України Президент України Володимир Зеленський записав звернення, в якому зазначив, що цей день дуже важливий для історії Незалежної України і "наш головний обов’язок нести скрізь історію України, історію наших героїв".

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