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Правоохоронці ліквідували незаконну заправку на Дніпропетровщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Працівники управління захисту економіки в Дніпропетровській області у Петриківському районі області викрили та задокументували діяльність автозаправної станції без дозвільних документів та з порушенням правил безпеки, передає УНН з посиланням на ГУНП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці ліквідували незаконну заправку на Дніпропетровщині

Так, за підсумками санкціонованого обшуку було вилучено понад 4,5 тисячі літрів паливно-мастильних матеріалів.

“Під час проведення санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено 4 тисячі літрів дизельного пального, 600 літрів бензину А-95, прилад обліку подання споживачам палива — пістолет, насос, лічильник, відомості на паперових носіях (чорнова документація)”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що АЗС розмістилася на території комплексу із надання послуг з обслуговування автотранспорту (СТО, шиномонтаж,автомийка) у Петриківському районі Дніпропетровської області.

“Працювала” АЗС з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою та без будь-яких дозвільних документів. Дизельне пальне реалізовувалося споживачу через кустарно-виготовлену установку, обладнану лічильником та пістолетом подачі палива, бензин “відпускався” переважно у каністрах“, — йдеться у повідомленні.

Вартість вилученого обладнання та ПММ становить понад 200 тисяч гривень.

Також встановлено, що організував діяльність станції і реалізацію ПММ 35-річний мешканець м.Кам’янське. Зараз відпрацьовуються інші особи, які можуть бути причетними до організації та здійснення незаконної діяльності, з метою подальшого притягнення винних до кримінальної відповідальності.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

Нагадаємо, нелегальні АЗС на Дніпропетровщині за 9 міс реалізували фальсифікованого пального на понад 2,3 млн грн.

При цьому, за словами С.Корецького, цивілізований ринок постійно і відверто говорить про ситуацію, яка зараз складається на ринку палива через “розгул” “сірих” дилерів.

“Ми пишемо відкриті листи, звертаємося до правоохоронних органів з тим, щоб вони вживали всіх необхідних дій для того, аби зупинити цю незаконну діяльність.

Звичайно, у стані економічної кризи люди будуть шукати для себе більш дешевші варіанти, і пального також. Завдання одне — позакривати незаконні осередки паливного бізнесу, та дати таким чином можливість системним гравцям, які сплачують всі податки, які везуть якісне пальне, працювати так, як вони працюють”, — наголосив гендиректор компанії WOG.

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