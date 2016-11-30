Правоохранители ликвидировали незаконную заправку в Днепропетровской области.
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сотрудники управления защиты экономики в Днепропетровской области в Петриковском районе области разоблачили и задокументировали деятельность автозаправочной станции без разрешительных документов и с нарушением правил безопасности, передает УНН со ссылкой на ГУНП в Днепропетровской области.
Так, по итогам санкционированного обыска было изъято более 4,5 тысячи литров горюче-смазочных материалов.
"Во время проведения санкционированного обыска было обнаружено и изъято 4 тысячи литров дизельного топлива, 600 литров бензина А-95, прибор учета подачи потребителям топлива - пистолет, насос, счетчик, сведения на бумажных носителях (черновая документация)", - говорится в сообщении.
Установлено, что АЗС разместилась на территории комплекса по предоставлению услуг по обслуживанию автотранспорта (СТО, шиномонтаж, автомойка) в Петриковском районе Днепропетровской области.
"Работала" АЗС с нарушением правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью и без каких-либо разрешительных документов. Дизельное топливо реализовывалось потребителю через кустарно-изготовленную установку, оборудованную счетчиком и пистолетом подачи топлива, бензин "отпускался" преимущественно в канистрах ", - говорится в сообщении.
Стоимость изъятого оборудования и ГСМ составляет более 200 тыс. гривен.
Также установлено, что организовал деятельность станции и реализацию ГСМ 35-летний житель г.Каменское. Сейчас отрабатываются другие лица, которые могут быть причастны к организации и осуществлению незаконной деятельности, с целью дальнейшего привлечения виновных к уголовной ответственности.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.
Напомним, нелегальные АЗС в Днепропетровской области за 9 мес реализовали фальсифицированного топлива на более чем 2,3 млн. грн.
При этом, по словам С.Корецкого, цивилизованный рынок постоянно и откровенно говорит о ситуации, которая сейчас складывается на рынке топлива через "разгул" "серых" дилеров.
"Мы пишем открытые письма, обращаемся в правоохранительные органы с тем, чтобы они принимали все необходимые действия для того, чтобы остановить эту незаконную деятельность.
Конечно, в состоянии экономического кризиса люди будут искать для себя более дешевые варианты, и горючего тоже. Задача одна - позакрывать незаконные ячейки топливного бизнеса, и дать таким образом возможность системным игрокам, которые платят все налоги, которые везут качественное топливо, работать так, как они работают ", - подчеркнул гендиректор компании WOG.