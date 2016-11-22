Правоохоронці Бахмута повідомили про підозру ще одному бойовику
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Правоохоронці Бахмута повідомили про підозру 33-річному чоловіку, який був учасником незаконного збройного формування “ДНР”. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
Правоохоронці отримали оперативну інформацію про жителя Бахмутського району, який “працював” на бойовиків з квітня 2014 року.
Приєднатися до бойовиків чоловіку запропонували проросійські налаштовані місцеві жителі, які вже перебували на службі терористів.
Чоловік здійснював контрольно-пропускний режим на незаконно встановленому контрольно-пропускному пункті “рудник ім. Володарського”, розташованому поблизу села Парасковіївка.
Окрім того, разом з іншими учасниками “ДНР”, перебуваючи на блокпості на перехресті автодоріг “Київ-Харків-Довжанський”, бойовик зупинив військовий вантажний автомобіль марки “Урал”, який перевозив зброю, боєприпаси та спецзасоби, та разом з іншими роззброїв його.
Чоловіку повідомлено про підозру за ч.2 ст.260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.