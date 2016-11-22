Правоохранители Бахмута сообщили о подозрении еще одному боевику
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Правоохранители Бахмута сообщили о подозрении 33-летнему мужчине, который был участником незаконного вооруженного формирования "ДНР". Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.
Правоохранители получили оперативную информацию о жителе Бахмутского района, который "работал" на боевиков с апреля 2014 года.
Присоединиться к боевикам мужчине предложили пророссийски настроенные местные жители, которые уже находились на службе террористов.
Мужчина совершал контрольно-пропускной режим на незаконно установленном контрольно-пропускном пункте "рудник. Володарского", расположенном вблизи села Парасковеевка.
Кроме того, вместе с другими участниками "ДНР", находясь на блокпосту на перекрестке автодорог "Киев-Харьков-Довжанский", боевик остановил военный грузовой автомобиль марки "Урал", перевозивший оружие, боеприпасы и спецсредства, и вместе с другими разоружил его.
Мужчине сообщено о подозрении по ч.2 ст.260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.