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Працівники Миколаївської митниці виявили незадекларований мазут загальною вартістю 223 тис. грн

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 11 квітня. УНН. Працівниками Миколаївської митниці під час проведення перевірки теплоходу під прапором Панами, який прибув з порту Туреччини, виявлено незадекларований мазут загальною вартістю 223 тис. грн. Про це УНН повідомили у ГУ ДФС у Миколаївській області.

Крім того, серед особистих речей одного із членів екіпажу виявлено незадекларовану валюту у сумі 4 тис. євро, яку він намагався ввести на митну територію України.

За результатами виявлених правопорушень складено два протоколи про порушення митних правил за ознаками ст.472 Митного кодексу України (недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення) на загальну суму майже 340 тис. гривень.

“Зазначена стаття передбачає застосування штрафу у розмірі 100% від вартості товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України, з їх конфіскацією. За результатами вжитих заходів до бюджету додатково надійде майже 700 тис. грн.”, — повідомляють у відомстві.

Нагадаємо, 15 квітня українець намагався вивезти до Туреччини 15 кг чорної ікри.

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