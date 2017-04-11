Работники Николаевской таможни обнаружили незадекларированные мазут общей стоимостью 223 тыс. грн

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 60851 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107117 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164610 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120826 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119223 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113968 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105208 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107285 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103747 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156467 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Работники Николаевской таможни обнаружили незадекларированные мазут общей стоимостью 223 тыс. грн

Работники Николаевской таможни обнаружили незадекларированные мазут общей стоимостью 223 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 7030 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 11 апреля. УНН. Работниками Николаевской таможни при проведении проверки теплохода под флагом Панамы, который прибыл из порта Турции, обнаружено незадекларированный мазут общей стоимостью 223 тыс. грн. Об этом УНН сообщили в ГУ ДФС в Николаевской области.

Кроме того, среди личных вещей у одного из членов экипажа обнаружено незадекларированную валюту на сумму 4 тыс. евро, которую он пытался ввести на таможенную территорию Украины.

По результатам выявленных правонарушений составлено два протокола о нарушении таможенных правил по признакам ст.472 Таможенного кодекса Украины (недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения) на общую сумму почти 340 тыс. грн.

“Указанная статья предусматривает применение штрафа в размере 100% от стоимости товаров, подлежащих обязательному декларированию в случае перемещения через таможенную границу Украины, с их конфискацией. По результатам принятых мер в бюджет дополнительно поступит 700 тыс. грн. ”, - сообщают в ведомстве.

Напомним, 15 апреля украинец пытался вывезти в Турцию 15 кг черной икры .

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