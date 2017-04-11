Работники Николаевской таможни обнаружили незадекларированные мазут общей стоимостью 223 тыс. грн
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 11 апреля. УНН. Работниками Николаевской таможни при проведении проверки теплохода под флагом Панамы, который прибыл из порта Турции, обнаружено незадекларированный мазут общей стоимостью 223 тыс. грн. Об этом УНН сообщили в ГУ ДФС в Николаевской области.
Кроме того, среди личных вещей у одного из членов экипажа обнаружено незадекларированную валюту на сумму 4 тыс. евро, которую он пытался ввести на таможенную территорию Украины.
По результатам выявленных правонарушений составлено два протокола о нарушении таможенных правил по признакам ст.472 Таможенного кодекса Украины (недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения) на общую сумму почти 340 тыс. грн.
“Указанная статья предусматривает применение штрафа в размере 100% от стоимости товаров, подлежащих обязательному декларированию в случае перемещения через таможенную границу Украины, с их конфискацией. По результатам принятых мер в бюджет дополнительно поступит 700 тыс. грн. ”, - сообщают в ведомстве.
Напомним, 15 апреля украинец пытался вывезти в Турцию 15 кг черной икры .