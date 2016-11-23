Працівника одеської поліції спіймали на хабарництві

Підполковник поліції пропонував громадянам за гроші оформити дозвіл на придбання травматичної зброї без обов’язкового надання відповідних документів.

Оперативники СБУ затримали хабарника у власному службовому кабінеті під час одержання 380 доларів за чергове незаконне оформлення “травмату”.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.