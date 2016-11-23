Сотрудника одесской полиции поймали на взяточничестве

Подполковник полиции предлагал гражданам за деньги оформить разрешение на приобретение травматического оружия без обязательного предоставления соответствующих документов.

Оперативники СБУ задержали взяточника в собственном служебном кабинете во время получения 380 долларов за очередное незаконное оформление "травмата".

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.