Позов Розенблата до Ситника: суд відмовився визнавати протиправним залучення ФБР
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва відмовив народному депутату Бориславу Розенблату у визнанні протиправними дій про залучення до оперативно-розшукової діяльності працівників ФБР. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу суду.
Так, зазначено, що суд ухвалив таке рішення зважаючи на те, що Розенблат не довів ті обставини, на які він посилався у підтвердженні своїх позовних вимог.
Як відомо, Розенблат просив суд визнати протиправними дії директора НАБУ Артема Ситника щодо залучення до оперативно-розшукової діяльності на території України працівників ФБР, без попереднього укладення міжнародного договору. Також Розенблат заявляв про протиправну бездіяльність СБУ щодо не проведення належного та повного контролю за забезпеченням охорони державної таємниці НАБУ, а саме розголошення інформації з грифом "державна таємниця" працівникам ФБР без попереднього укладення відповідного міжнародного договору.
Нагадаємо, суд відмовив Ситнику у задоволенні клопотання про залишення без розгляду адміністративного позову народного депутата Борислава Розенблата щодо незаконності залучення ФБР США у розслідування НАБУ.