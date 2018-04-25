Иск Розенблатта к Сытнику: суд отказался признавать противоправным привлечение ФБР

Так, отмечено, что суд принял такое решение ввиду того, что Розенблат не доказал те обстоятельства, на которые он ссылался в подтверждении своих исковых требований.

Как известно, Розенблат просил суд признать противоправными действия директора НАБУ Артема Сытника по привлечению к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины работников ФБР, без предварительного заключения международного договора. Также Розенблат заявлял о противоправной бездеятельности СБУ относительно непроведения надлежащего и полного контроля за обеспечением охраны государственной тайны НАБУ, а именно разглашение информации с грифом "государственная тайна" работникам ФБР без предварительного заключения соответствующего международного договора.

Напомним, суд отказал Сытнику в удовлетворении ходатайства об оставлении без рассмотрения административного иска народного депутата Борислава Розенблата о незаконности привлечения ФБР США к расследованию НАБУ.