Пожежу на сміттєзвалищі у Балаклії кваліфікували як підпал
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У поліції Харківщини розцінюють як підпал вчорашнє загоряння на сміттєзвалищі під містом Балаклія. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.
“Слідчим факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Причини пожежі наразі встановлюються”, — йдеться у повідомленні.
Водночас співробітники поліції звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про цю подію, з проханням звертатися до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області за адресою: вул.Жовтнева, 33, за телефонами: 102 та
Як повідомляв УНН, вчора о 12:05 до ДСНС надійшло повідомлення про те, що у місті Балаклія Харківської області горить сміттєзвалище, існує загроза розповсюдження вогню.
До місця пожежі було направлено 8 автоцистерн, гелікоптер Мі-8 ДСНС, а також 4 автоцистерни підприємств району (МПК-Андріївка, в/ч А-1352, лісгосп, ПП “Світанок”).
Пожежники додали, що на місці події було виявлено, що горить несанкціоноване сміттєзвалище на площі 1,5 га та є загроза загоряння міського сміттєзвалища. Площа міського сміттєзвалища 17 га, глибина залягання 4,5 м. О 16:05 вертоліт Мі-8 ДСНС розпочав гасіння пожежі.