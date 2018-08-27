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Пожар на свалке в Балаклее квалифицировали как поджог

Киев • УНН

 • 10410 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. В полиции Харьковской области расценивают как поджог вчерашнее возгорание на свалке под городом Балаклея. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.

Пожар на свалке в Балаклее квалифицировали как поджог

"Следователем факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Причины пожара устанавливаются", - говорится в сообщении.

В то же время сотрудники полиции обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об этом событии, с просьбой обращаться в Балаклейский ОП ГУНП в Харьковской области по адресу: ул.Октябрьская, 33, по телефонам: 102 и 2-09-02.

Как сообщал УНН, сегодня в 12:05 в ГосЧС поступило сообщение о том, что в городе Балаклея Харьковской области горит свалка, существует угроза распространения огня.

К месту пожара были направлены 8 автоцистерн, вертолет Ми-8 ГСЧС, а также 4 автоцистерны предприятий района (МПК-Андреевка, в/ч А-1352, лесхоз, ЧП "Рассвет").

Пожарные добавили, что на месте происшествия было обнаружено, что горит несанкционированная свалка на площади 1,5 га и есть угроза возгорания городской свалки. Площадь городской свалки - 17 га, глубина залегания - 4,5 м. В 16:05 вертолет Ми-8 ГСЧС начал тушение пожара.

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