Пожежі в українських аеропортах: очевидці
Київ • УНН
Київ. 24 лютого. УНН. Очевидці повідомляють про те, що у низці українських міст горять об'єкти інфраструктури, серед яких аеродром у Чугуєво, аеропорти у Херсоні, Івано-Франківську, повідомляє УНН.
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Жителі Херсона повідомляють про те, що в місті горить аеропорт.
Крім того, Telegram - канали повідомляють про те, що на околиці Харкова палає військовий аеродром Чугуїв.
Вранці, 24 лютого, почалася пожежа на території аеропорту міста Івано-Франківськ.
Напомним
На всій території України вводиться воєнний стан.
У місті Ніжин (Чернігівська область) обстріляли командно-диспетчерський пункт ДСНС. В результаті обстрілу поранено трьох рятувальників.