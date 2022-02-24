Пожары в украинских аэропортах: очевидцы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Очевидцы сообщают о том, что в ряде украинских городов горят объекты инфраструктуры, среди которых аэродром в Чугуево, аэропорты в Херсоне, Ивано-Франковске, сообщает УНН.
Детали
Жители Херсона сообщают о том, что в городе горит аэропорт.
Кроме того, Telegram - каналы сообщают о том, что на окраине Харькова пылает военный аэродром Чугуев.
Утром, 24 февраля, начался пожар на территории аэропорта города Ивано-Франковск.
Напомним
На всей территории Украины вводится военное положение.
В городе Нежин (Черниговская область) обстреляли командно-диспетчерский пункт ГСЧС. В результате обстрела ранены трое спасателей.