Пожары в украинских аэропортах: очевидцы

Детали

Жители Херсона сообщают о том, что в городе горит аэропорт.

Кроме того, Telegram - каналы сообщают о том, что на окраине Харькова пылает военный аэродром Чугуев.

Утром, 24 февраля, начался пожар на территории аэропорта города Ивано-Франковск.

Напомним

На всей территории Украины вводится военное положение.

В городе Нежин (Черниговская область) обстреляли командно-диспетчерский пункт ГСЧС. В результате обстрела ранены трое спасателей.