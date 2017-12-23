Пожежа у лондонському зоопарку: загинув трубкозуб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Під час пожежі у лондонському зоопарку загинув трубкозуб на ім’я Міша, ще чотири сурикати вважаються зниклими. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.
Зазначимо, що пожежа у лондонському зоопарку спалахнула зранку суботи, 23 грудня.
Вогонь почався у секції Animal Adventure, відтак перекинувся на сусідню крамничку сувенірів та кафе. 70 пожежникам вдалось локалізували вогонь, працівники евакуювали тварин.
Як повідомляють у зоопарку, загинув трубкозуб, ще чотири сурикати вважаються зниклими.
Також відомо, що одну людину доставили до лікарні, а ще вісім отримали незначні поранення. Причини надзвичайної ситуації встановлюють.
Довідка УНН: Трубкозуб — ссавець середнього розміру, зовнішньо нагадує свиню з видовженою мордою, ослячими вухами та сильним мускулистим хвостом, схожим на хвіст кенгуру. Місцева назва — аардварк (aardvark), що в перекладі з африкаанс означає “земляна свиня”.