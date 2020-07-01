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Пожежа у готелі "Токіо Стар": обвинувальний акт передали до суду

Пожежа у готелі "Токіо Стар": обвинувальний акт передали до суду

Київ • УНН

 • 10733 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Обвинувальний акт стосовно трьох службових осіб одеського готелю "Токіо Стар": одного зі співвласників та двох адміністраторів — скерували до суду. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.

"Прокурори обласної прокуратури скерували до Приморського районного суду Одеси обвинувальний акт стосовно одного із співвласників готелю, старшого адміністратора та адміністратора, які підозрюються у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі у готелі "Токио-Стар" в Одесі (ч. 2 ст. 270 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено, під час розслідування було допитано 186 осіб (свідків, очевидців події, потерпілих), проведено впізнання дев'ятьох загиблих, проведено 8 оглядів місця події, 11 обшуків, 84 виїмки документів, призначено та проведено 31 судову експертизу.

"Крім того, в рамках слідства правоохоронні органи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 270 КК України другому співвласнику та відповідальному за ремонт електромережі готелю. Наразі фігуранти перебувають у розшуку у зв’язку із переховуванням від органів розслідування", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі сталася вночі 17 серпня 2019 року. У результаті загинуло 9 осіб. З них 8 громадян України та одна громадянка Австралії. Ще 10 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості

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