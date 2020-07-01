Пожар в гостинице "Токио Стар": обвинительный акт передали в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Обвинительный акт в отношении трех должностных лиц одесского отеля "Токио Стар": одного из совладельцев и двух администраторов — направили в суд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
"Прокуроры областной прокуратуры направили в Приморский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении одного из совладельцев отеля, старшего администратора и администратора, которые подозреваются в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара в гостинице "Токио-Стар" в Одессе (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Как указано, в ходе расследования были допрошены 186 человек (свидетелей, очевидцев происшествия, пострадавших), проведено опознание девяти погибших, проведено 8 осмотров места происшествия, 11 обысков, 84 выемки документов, назначено и проведено 31 судебную экспертизу.
"Кроме того, в рамках следствия правоохранительные органы сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 270 УК Украины второму совладельцу и ответственному за ремонт электросети отеля. Сейчас фигуранты находятся в розыске в связи с сокрытием от органов расследования", - добавили в прокуратуре .
Напомним, пожар в гостинице "Токио Стар" в Одессе произошел ночью 17 августа 2019 год. В результате погибли 9 человек. Из них 8 граждан Украины и одна гражданка Австралии. Еще 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести