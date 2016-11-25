Поїзд Дарниця – Тернопіль – Дарниця курсуватиме до Львова
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. З введенням нового графіка руху поїздів на 2016/2017 роки, а саме з 11 грудня 2016 року маршрут швидкісного поїзда № 747/748 Дарниця – Тернопіль – Дарниця подовжено до Львова. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".
Так, швидкісний поїзд курсуватиме за наступним графіком руху: відправлення зі станції Дарниця о 06:28 та прибуття до Львова о 14:25. Поїзд робитиме зупинки на станціях:
- Київ-Пасажирський (06:45-06:55)
- Вінниця (09:26-09:28)
- Хмельницький (11:09-11:11)
- Тернопіль (12:43-12:45).
У зворотному напрямку зі Львова поїзд відправиться о 15:26 та прибуде на станцію Дарниця о 23:12 із зупинками на станціях:
- Тернопіль (17:05-17:07)
- Хмельницький (18:43-18:45)
- Вінниця (20:23-20:25)
- Київ-Пасажирський (22:45-22:54).