Поїзд Дарниця – Тернопіль – Дарниця курсуватиме до Львова

Так, швидкісний поїзд курсуватиме за наступним графіком руху: відправлення зі станції Дарниця о 06:28 та прибуття до Львова о 14:25. Поїзд робитиме зупинки на станціях:

- Київ-Пасажирський (06:45-06:55)

- Вінниця (09:26-09:28)

- Хмельницький (11:09-11:11)

- Тернопіль (12:43-12:45).

У зворотному напрямку зі Львова поїзд відправиться о 15:26 та прибуде на станцію Дарниця о 23:12 із зупинками на станціях:

- Тернопіль (17:05-17:07)

- Хмельницький (18:43-18:45)

- Вінниця (20:23-20:25)

- Київ-Пасажирський (22:45-22:54).