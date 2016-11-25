Поезд Дарница - Тернополь - Дарница будет курсировать до Львова
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. С введением нового графика движения поездов на 2016/2017 годы, а именно с 11 декабря 2016 г. маршрут скоростного поезда № 747/748 Дарница - Тернополь - Дарница продлили до Львова. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укрзализныци".
Так, скоростной поезд будет курсировать по следующему графику движения: отправление со станции Дарница в 6:28 и прибытие во Львов в 14:25. Поезд будет делать остановки на станциях:
- Киев-Пассажирский (06: 45-06: 55)
- Винница (09:26-09:28)
- Хмельницкий (11:09-11:11)
- Тернополь (12:43-12:45).
В обратном направлении из Львова поезд отправится в 15:26 и прибудет на станцию Дарница в 23:12 с остановками на станциях:
- Тернополь (17:05-17:07)
- Хмельницкий (18:43-18:45)
- Винница (20:23-20:25)
- Киев-Пассажирский (22:45-22:54).