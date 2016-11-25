Поезд Дарница - Тернополь - Дарница будет курсировать до Львова

Так, скоростной поезд будет курсировать по следующему графику движения: отправление со станции Дарница в 6:28 и прибытие во Львов в 14:25. Поезд будет делать остановки на станциях:

- Киев-Пассажирский (06: 45-06: 55)

- Винница (09:26-09:28)

- Хмельницкий (11:09-11:11)

- Тернополь (12:43-12:45).

В обратном направлении из Львова поезд отправится в 15:26 и прибудет на станцию ​​Дарница в 23:12 с остановками на станциях:

- Тернополь (17:05-17:07)

- Хмельницкий (18:43-18:45)

- Винница (20:23-20:25)

- Киев-Пассажирский (22:45-22:54).