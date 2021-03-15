Повторили клубний антирекорд: "Олімпік" зазнав п'ятої поспіль поразки в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. "Олександрія" вийшла переможцем із матчу проти "Олімпіку" в заключному протистоянні 18-го туру УПЛ, передає УНН з посиланням на сайт ліги.
Деталі
"Олександрія" на своєму полі до звітного матчу не програвала "Олімпіку" три матчі поспіль. Цього разу серію вдалося продовжити. Підопічні Володимира Шарана контролювали хід матчу й завдяки голам у кожному з таймів, здобули впевнену перемогу – 2:0. Авторами голів стали Бондаренко і Стецков.
За матч гості жодного разу не поцілили у площину воріт. Як результат — третя поразка поспіль для Юрія Калитвинцева біля керма "Олімпіка" й п’ята поспіль для команди.
Примітно, що у матчі проти "Олександрії" донеччани повторили клубний антирекорд, пропускаючи голи впродовж 14-ти матчів – 17 балів і 9-та сходинка. "Олександрія" (26) – 7-ма.
Що було раніше
"Динамо" у матчі із "Зорею" продовжило переможну серію в УПЛ.