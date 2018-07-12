Повінь в Японії: кількість жертв продовжує збільшуватися
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Кількість жертв повеней і зсувів, викликаних проливними дощами в Японії, зросла до 195. 60 чоловік все ще вважаються зниклими без вести. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
У префектурах Окаяма, Ехіме і Хіросіма в пошуково-рятувальній операції беруть участь понад 70 рятувальників.
За даними агентства по ліквідації наслідків стихійних лих та гасіння пожеж, в притулках перебувають близько 6700 чоловік.
Приписи про евакуацію отримали близько 5,9 млн осіб в 19 префектурах країни.
Найбільше число жертв зсувів і повеней зафіксовано в таких префектурах як Хіросіма, Окаяма, Ямагуті, Кіото, Гіфу, Шига, Хиого, Кочі і Фукуока.
Потужні зливи почалися в Японії в середині минулого тижня через впливу тайфуну "Прапірун". У деяких районах країни за кілька днів випало понад 1000 мм опадів, що призвело до розливу річок і сходу обвалів.
Як повідомляв УНН, Канада заявила про готовність допомогти Японії у зв'язку з загибеллю людей через зливи.