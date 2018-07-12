Наводнение в Японии: количество жертв продолжает увеличиваться
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Японии, возросло до 195. 60 человек все еще числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
В префектурах Окаяма, Эхиме и Хиросима в поисково-спасательной операции участвуют свыше 70 спасателей.
По данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и тушению пожаров, в убежищах находятся около 6700 человек.
Предписания об эвакуации получили около 5,9 млн человек в 19 префектурах страны.
Наибольшее число жертв оползней и наводнений зафиксировано в таких префектурах как Хиросима, Окаяма, Ямагути,Киото,Гифу,Шига,Хиого,Кочи и Фукуока.
Мощные ливни начались в Японии в середине прошлой недели из-за влияния тайфуна "Прапирун". В некоторых районах страны за несколько дней выпало более 1000 мм осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней.
Как сообщал УНН, Канада заявила о готовности помочь Японии в связи с гибелью людей из-за ливней.