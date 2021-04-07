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Повідомлено про підозру шахраю, який через Instagram ошукав близько 30 осіб

Повідомлено про підозру шахраю, який через Instagram ошукав близько 30 осіб

Київ • УНН

 • 20055 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Повідомлено про підозру шахраю, який через Instagram ошукав 29 громадян на понад 70 тис. гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Цитата:

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 19-річному юнаку, який налагодив схему протиправного заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом онлайн-продажів (ч. 3 ст. 190 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що згідно матеріалів слідства, зловмисник розміщував у соціальній мережі Instagram оголошення про продаж одягу та взуття відомих брендів. Отримавши від потерпілих оплату за товар, аферист жодних дій щодо його відправлення не вчиняв, а отримані кошти перераховував на банківські карти знайомих осіб та знімав через банкомати на території міста Києва.

"У такий спосіб у період 2020-2021 років юнак ошукав 29 громадян на понад 70 тис. гривень", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, за місцем проживання зловмисника проведено обшук, під час якого вилучено мобільні телефони, Sim-картки кількох мобільних операторів, рамки від вже використаних Sim-карток з абонентськими номерами, комп’ютерну техніку, банківські картки, пневматичну зброю та інші речові докази.

Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші потерпілі.

Доповнення

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох осіб, які шахрайським діями ошукали кримчан на суму близько 100 тисяч гривень - продавали неіснуючі товари.

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