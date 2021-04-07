Сообщено о подозрении мошеннику, который через Instagram обманул около 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Сообщено о подозрении мошеннику, который через Instagram обманул 29 граждан на более чем 70 тыс. гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
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"При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 19-летнему юноше, который наладил схему противоправного завладения денежными средствами граждан под видом онлайн-продаж (ч. 3 ст. 190 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что согласно материалам следствия, злоумышленник размещал в социальной сети Instagram объявления о продаже одежды и обуви известных брендов. Получив от пострадавших оплату за товар, аферист никаких действий по их отправлению не совершал, а полученные средства перечислял на банковские карты знакомых лиц и снимал через банкоматы на территории города Киева.
"Таким образом в период 2020-2021 годов юноша обманул 29 граждан на более чем 70 тыс. гривен", - отмечается в сообщении.
Кроме того, по месту жительства злоумышленника проведен обыск, во время которого изъяты мобильные телефоны, Sim-карты нескольких мобильных операторов, рамки от уже использованных Sim-карт с абонентскими номерами, компьютерная техника, банковские карточки, пневматическое оружие и другие вещественные доказательства.
Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются другие пострадавшие.
Дополнение
В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух лиц , которые мошенническим действиями обманули крымчан на сумму около 100 тысяч гривен - продавали несуществующие товары.