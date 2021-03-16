"Повернути Україні українське": Зеленський зробив заяву у роковини фейкового референдуму в Криму

Цитата:

"Сім років тому Росія влаштувала фейковий референдум у Криму. Україна вперше після незаконної анексії підготувала Стратегію деокупації та реінтеграції півострова. Ми об'єднуємо світ на базі Кримської платформи, щоб повернути Україні українське", - вказав Зеленський.

Доповнення

11 березня Рада національної безпеки й оборони України ухвалила проект "Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь".

Зі слів секретаря РНБО Олексія Данілова, Стратегія деокупації Криму буде відкритим документом, та всі з ним зможуть найближчим часом ознайомитись.

У той же час, Україна анонсувала на 23 серпня саміт Кримської платформи. Так, раніше керівництво України оголосило про створення міжнародного майданчика, який опікуватиметься проблемами Криму — Кримської платформи. Кримська платформа має стати новим міжнародним форматом для підвищення ефективності та координації дій міжнародного співтовариства з деокупації Криму і захисту прав та інтересів кримчан.

Контекст

У 2014 році Росія здійснила спробу легітимізувати збройну агресію проти України і військову окупацію Кримського півострова шляхом проведення незаконного за формою і фейкового за суттю референдуму про статус Криму, про що робили заяву у МЗС. Так званий референдум став грубим порушенням Конституції України, основоположних принципів міжнародного права, двосторонніх угод. Дії Москви оцінені міжнародною спільнотою як абсолютно незаконні, а юридичний статус так званого референдуму - як нікчемний.