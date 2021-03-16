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"Вернуть Украине украинское": Зеленский сделал заявление в годовщину фейкового референдума в Крыму

"Вернуть Украине украинское": Зеленский сделал заявление в годовщину фейкового референдума в Крыму

Киев  •  УНН

 • 25838 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в седьмую годовщину фейкового референдума в настоящее время во временно оккупированном Крыму перечислил шаги, которые власть предпринимает, чтобы "вернуть Украине украинское". Такое заявление он опубликовал в Twitter, передает УНН.

Цитата:

"Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила Стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское", - отметил Зеленский.

Дополнение

11 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины принял проект "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь".

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Стратегия деоккупации Крыма будет открытым документом, и все с ним смогут в ближайшее время ознакомиться.

В то же время, Украина анонсировала на 23 августа саммит Крымской платформы. Так, ранее руководство Украины объявило о создании международной площадки, которая будет заниматься проблемами Крыма - Крымской платформы. Крымская платформа должна стать новым международным форматом для повышения эффективности и координации действий международного сообщества по деоккупации Крыма и защите прав и интересов крымчан.

Контекст

В 2014 году Россия осуществила попытку легитимизировать вооруженную агрессию против Украины и военную оккупацию Крымского полуострова путем проведения незаконного по форме и фейковом по сути референдума о статусе Крыма, о чем ранее делали заявление в МИД. Так называемый референдум стал грубым нарушением Конституции Украины, основополагающим принципам международного права, двусторонних соглашений. Действия Москвы оценены международным сообществом как абсолютно незаконные, а юридический статус так называемого референдума - как ничтожный.

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