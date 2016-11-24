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Потрібен закон про відкликання чиновників за невиконання обіцянок - В.Рабинович

Київ • УНН

 • 3565 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. В Україні необхідно прийняти закон, який дозволить відкликати будь-якого чиновника за невиконання ним своїх передвиборчих обіцянок. Про це, коментуючи невдалі введення безвізового режиму, на мітингу під НБУ заявив народний депутат Верховної Ради, лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабинович, передає телеканал NewsOne, передає УНН.

Потрібен закон про відкликання чиновників за невиконання обіцянок - В.Рабинович

"Нам обіцяли сьогодні безвізовий режим, якого - немає. Я не розумію, чому політики не несуть відповідальності за те, що вони говорять. Судячи з того, що відбувається в нашій країні, нам потрібен закон про відкликання народних депутатів, президента, будь-яких чиновників за невиконання даних ними обіцянок ", - підкреслив парламентарій.

За словами Вадима Рабиновича, діючі політики повністю дискредитували себе обманом виборців, тому на найближчих виборах вибирати слід тільки нові обличчя. "Голосуйте, за кого хочете, але тільки не за ті пики, які вже обікрали вас не один раз. Виберіть будь-яких, але тільки не тих, хто вже був: вони вже двічі, тричі пограбували нас ", - резюмував нардеп.

Вадим Рабинович також зазначив, що грабіжники повинні сидіти в тюрмі, чого і домагаються учасники мітингу під будівлею НБУ. Нагадаємо, Вадим Рабинович ініціював безстрокову акцію протесту "Геть Гонтареву!", Яка розпочалася 8 листопада під стінами Нацбанку. Учасники акції вимагають притягнути до відповідальності главу НБУ Валерію Гонтареву "за розвал національної фінансової системи" і "за пограбування вкладників". На сьогодні акція об'єднує вже тисячі людей з різновекторними політичними поглядами.

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