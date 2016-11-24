Нужен закон об отзыве чиновников за невыполнение обещаний – В.Рабинович

“Нам обещали сегодня безвизовый режим, которого — нет. Я не понимаю, почему политики не несут ответственности за то, что они говорят. Судя по тому, что происходит в нашей стране, нам нужен закон об отзыве народных депутатов, президента, любых чиновников за невыполнение данных ими обещаний”, — подчеркнул парламентарий.

По словам Вадима Рабиновича, действующие политики полностью дискредитировали себя обманом избирателей, поэтому на ближайших выборах выбирать следует только новые лица. “Голосуйте, за кого хотите, но только не за те рожи, которые уже обворовали вас не один раз. Выберите любых, но только не тех, кто уже был: они уже дважды, трижды ограбили нас”, — резюмировал нардеп.

Вадим Рабинович также отметил, что грабители должны сидеть в тюрьме, чего и добиваются митингующие под зданием НБУ. Напомним, Вадим Рабинович инициировал бессрочную акцию протеста “Геть Гонтареву!”, которая началась 8 ноября под стенами Нацбанка. Участники акции требуют призвать к ответу главу НБУ Валерию Гонтареву “за развал национальной финансовой системы” и “за ограбление вкладчиков”. На сегодня акция объединяет уже тысячи людей с разновекторными политическими взглядами.