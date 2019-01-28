Потерпілих у ДТП індійських школярів лікували прибиральники
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Індії під час руху перевернувся шкільний автобус, в результаті дістали серйозних поранень 20 учнів. За попередніми даними водій був п’яний, повідомляє УНН з посиланням на NDTV.
Інцидент стався у регіоні Андхара-Прадеш, коли автобус із 50-ма школярами з місцевої школи талантів перевернувся на дорозі.
За попередніми даними водій керував автобусом напідпитку, його допитує поліція.
Поранених у критичному стані доставили до найближчої державної лікарні, проте лікарі не змогли допомогти дітям – усі були зайняті.
В результаті поранених школярів доглядали прибиральники.
Раніше УНН повідомляв, що у індійському місті Пудуккоттай з арени для боїв вирвались бики і затоптали двох осіб.