Потенційна загроза ще однієї пандемії: у Китаї виявили новий вірус

КИЇВ. 30 червня. УНН. Учені ідентифікували в Китаї новий штам вірусу грипу, який має серйозний потенціал до виникнення пандемії. І хоча наразі він не є надто небезпечним, утім, може мутувати. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС Україна.