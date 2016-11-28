Постраждалих внаслідок сходу з рейок вантажного потягу на Львівщині не було
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. Вчора, 27 листопада, близько 22:40 у с. Запитів на Львівщині поблизу залізничного переїзду на автодорозі “Київ - Чоп” при виїзді з під’їзної колії зійшов з рейок (одна колісна пара) вантажний вагон. Постраждалих немає. Про це проінформували у Департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, повідомляє УНН.
В результаті аварії тимчасово (до 23:50 год.) було перекрито рух автотранспорту на трасі “Київ - Чоп”. Автотранспорт було направлено в об'їзд через с. Борщовичі та с. Новий Яричів.
Затримки руху залізничного транспорту не було. Причини події з’ясовуються.