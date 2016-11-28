Пострадавших в результате схода с рельсов грузового поезда во Львовской области не было
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Вчера, 27 ноября, около 22:40 в с. Запытив во Львовской области возле железнодорожного переезда на автодороге "Киев - Чоп" при выезде с подъездного пути сошел с рельсов (одна колесная пара) грузовой вагон. Пострадавших нет. Об этом проинформировали в Департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, сообщает УНН.
В результате аварии временно (до 23:50 ч.) было перекрыто движение автотранспорта на трассе "Киев - Чоп". Автотранспорт был направлен в объезд через с. Борщовичи и с. Новый Ярычев.
Задержки движения железнодорожного транспорта не было. Причины происшествия выясняются.