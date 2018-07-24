Постраждалих українців у пожежі у Греції наразі немає - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Громадян України серед постраждалих чи загиблих у пожежах у Греції станом на 15:40 не зафіксовано. Про це повідомив УНН заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
Кирилич розповів, що українське посольство підтримує постійний зв’язок з координаційним центром пожежної охорони і прес-службою міністерства захисту громадян у Греції.
"За інформацією чергового координаційного центру, станом на 15:40, не було ідентифіковано загиблих чи постраждалих внаслідок пожежі громадян України, не надходили звернення щодо розшуку українських громадян, які могли б знаходитися в зоні стихійного лиха", - сказав він.
За його словами, консул встановив контакт з 8 громадянами (4 дорослих, 4 дітей), які не перебувають у небезпеці та мають відбути в Україну 26 липня 2018 року.
Крім того, зазначив він, за останніми офіційними даними, загинуло 60 людей, в лікарнях перебуває 172 постраждалих.
Нагадаємо, у Греції оголосили триденну жалобу за жертвами лісових пожеж.