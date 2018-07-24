Пострадавших украинцев при пожаре в Греции пока нет - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Граждан Украины среди пострадавших или погибших в пожарах в Греции по состоянию на 15:40 не зафиксировано. Об этом сообщил УНН заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
Кирилич рассказал, что украинское посольство поддерживает постоянную связь с координационным центром пожарной охраны и пресс-службой министерства защиты граждан в Греции.
"По информации дежурного координационного центра, по состоянию на 15:40, не было идентифицировано погибших или пострадавших в результате пожара граждан Украины, не поступали обращения по розыску украинских граждан, которые могли бы находиться в зоне стихийного бедствия", - сказал он.
По его словам, консул установил контакт с 8 гражданами (4 взрослых, 4 детей), которые не находятся в опасности и должны отбыть в Украину 26 июля 2018 года.
Кроме того, отметил он, по последним официальным данным, погибло 60 человек, в больницах находятся 172 пострадавших.
Напомним, в Греции объявили трехдневный траур по жертвами лесных пожаров.