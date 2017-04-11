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Посол України виразила протест британським політикам за поїздки в Крим

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Посол України Наталія Галібаренко направила листа на адресу лідера Партії незалежності Великої Британії П.Наттолла, в якому висловила рішучий протест у зв’язку з відвіданням членами партії тимчасово окупованої території АР Крим, передає УНН з посиланням на прес-службу Посольства України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

"19-21 березня представники UKIP Н.Сусман та Р.Вуд здійснили поїздку до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим у порушення законодавства України та взяли учать у зустрічі з т.зв. "керівництвом Криму". Всупереч численним попередженням з боку української сторони вказані представники UKIP демонстративно порушили законодавство України та міжнародне право, знехтували офіційною позицією Великої Британії, яка твердо стоїть на захисті суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Посольство України розглядає дії цих осіб як вияв свідомої підтримки агресії РФ проти України, схвалення ними кремлівської політики утисків прав людини на окупованому півострові.

"Ми вкотре вимагаємо від усіх іноземних громадян чітко дотримуватися законодавства України. В’їзд іноземців та осіб без громадянства на територію Криму та виїзд з неї допускаються лише за спеціальним дозволом Державної міграційної служби України через пункти в’їзду-виїзду, контрольовані владою України. Посольство України попередило, що українська влада адекватно реагуватиме на будь-які факти порушення встановленого порядку та притягатиме порушників до відповідальності, зокрема шляхом заборони на в’їзд на територію України", - підсумували у посольстві.

Як повідомляв УНН, 25 березня делегація німецьких політиків і бізнесменів приїхала до анексованого Криму.

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