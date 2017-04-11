Посол Украины выразила протест британским политикам за поездки в Крым

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 60445 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107024 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164491 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120747 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119164 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113945 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105195 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107284 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103746 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156379 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Посол Украины выразила протест британским политикам за поездки в Крым

Посол Украины выразила протест британским политикам за поездки в Крым

Киев  •  УНН

 • 13554 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Посол Украины Наталья Галибаренко направила письмо в адрес лидера Партии независимости Великобритании П.Наттолла, в котором выразила решительный протест в связи с посещением членами партии временно оккупированной территории АР Крым, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины в Королевстве Великой Великобритании и Северной Ирландии.

"19-21 марта представители UKIP Н.Сусман и Р.Вуд совершили поездку во временно оккупированную Автономную Республику Крым в нарушение законодательства Украины и приняли участие во встрече с т.н. "руководством Крыма". Вопреки многочисленным предупреждениям с украинской стороны указанные представители UKIP демонстративно нарушили законодательство Украины и международное право, пренебрегли официальной позицией Великобритании, которая твердо стоит на защите суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Посольство Украины рассматривает действия этих лиц как проявление сознательной поддержки агрессии РФ против Украины, принятия ими кремлевской политики ущемления прав человека на оккупированном полуострове.

"Мы еще раз требуем от всех иностранных граждан четко соблюдать законодательство Украины. Въезд иностранцев и лиц без гражданства на территорию Крыма и выезд из нее допускаются только по специальному разрешению Государственной миграционной службы Украины через пункты въезда-выезда, контролируемые властью Украины. Посольство Украина предупредило, что украинская власть будет адекватно реагировать на любые факты нарушения установленного порядка и привлекать нарушителей к ответственности, в том числе путем запрета на въезд на территорию Украины", - подытожили в посольстве.

Как сообщал УНН, 25 марта делегация немецких политиков и бизнесменов приехала в аннексированный Крым.

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