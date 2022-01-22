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Посол України в Берліні: Зеленський готовий до прямого діалогу з Путіним, але Москва "відкидає" протягнуту Києвом руку

Посол України в Берліні: Зеленський готовий до прямого діалогу з Путіним, але Москва "відкидає" протягнуту Києвом руку

Київ • УНН

 • 23288 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський готовий до прямого діалогу з російським лідером Володимиром Путіним, але в Москві "відкидають" простягнуту Києвом руку, щоб перейти до прямих переговорів. Таку думку висловив посол України в Німеччині Андрій Мельник у коментарі виданню Handelsblatt, передає УНН.

Цитата

“Президент України Володимир Зеленський був готовий у будь-який момент провести прямі переговори з президентом Путіним, але на жаль, Москва неодноразово і різко відкидала цей діалог і його простягнуту руку", - заявив Мельник в коментарі виданню.

Деталі

Дипломат також додає, що напружена ситуація навколо України вимагає від німецького уряду переосмислити своє рішення з приводу поставок зброї, а Німеччина більше не може залишатися осторонь на тлі інших країн, що допомагають Україні.

"Серйозність ситуації вимагає від уряду негайного переосмислення і зміни курсу в питанні постачання зброї в Україну... З огляду на зобов'язань, взятих на себе Великою Британією, Канадою, Чехією і країнами Балтії, Німеччина більше не повинна залишатися осторонь", — заявив Handelsblatt Андрій Мельник.

Крім того, він додав, що Київ сподівається на допомогу Німеччини з відновленням переговорів між Україною і Росією.

"Для відновлення нормандського формату було б дуже важливо, щоб канцлер Шольц особисто виступав за відновлення формату", — вважає дипломат.

Додамо

Раніше Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену провести саміт за участю президента РФ Володимира Путіна.

Він сподівається, що переговори з Росією приведуть до деескалації на Донбасі.

Проте в Кремлі заявили, що не отримували пропозицій щодо саміту РФ-США-Україна від американської сторони.

Тим часом, Німеччина все більше демонструє відмову допомагати Україні в боротьбі з країною-агресором.

Зокрема, йдеться про постачання оборонної зброї.

Так, Берлін поки що виключає поставки зброї Україні у протистоянні з Росією, заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт в інтерв'ю, через кілька днів після того, як Велика Британія почала поставляти Києву протитанкову зброю.

Крім того, Голова військово-морських сил Німеччини, віце-прем'єр Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україні не вдасться повернути тимчасово окупований Крим, що викликало гнів українського МЗС, і вимоги до країни виступити з публічним спростуванням.

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