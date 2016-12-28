Поштовхи від землетрусу в Румунії відчули на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Вночі на території Одеської області зафіксували підземні поштовхи, які були викликані землетрусом у Румунії. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.
Сьогодні, 28 грудня, близько 01 год. 21 хв. в південних районах Одеської області м. Ізмаїл, Рені, Болград, а також в Одесі зафіксовано незначні поштовхи землетрусу (протягом 20-30 секунд), приблизно силою 2-3 бали за шкалою Ріхтера.
Постраждалих людей та руйнувань будівель немає.
Зазначається, що епіцентр землетрусу — східна частина Румунії, гори Вранча, біля м. Ліпша.
В епіцентрі землетрусу сила поштовхів зафіксована 6 балів за шкалою Ріхтера, магнітуда 5,5 балів на глибині 95 км. Повторних поштовхів не зафіксовано.
За інформацією чергового Державного космічного агентства України, місцевість гір Вранча є характерною для таких явищ.