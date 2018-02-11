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"Пошта Росії" спростувала ймовірність зіткнення Ан-148 з їхнім гелікоптером

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. “Пошта Росії” спростувала інформацію про те, що літак Ан-148, який розбився в Підмосков’ї, нібито попередньо зіткнувся з гелікоптером підприємства, передає УНН з посиланням на РІА "Новости”.

“Ця ситуація не має відношення до ”Пошті Росії“. ”Пошта Росії“ використовує два літака Ту-204С. У нас немає гелікоптерів”, — повідомили виданню в прес-службі підприємства.

Відзначимо, про можливе зіткнення літака з гелікоптером “Пошти Росії” раніше писали деякі ЗМІ.

Нагадаємо, Ан-148, що летів з Домодєдово до Орська, зазнав аварії в Раменському районі. За попередніми даними, на борту перебували 65 пасажирів і 6 членів екіпажу. СК РФ порушив кримінальну справу за фактом аварії літака.

На місце аварії прибули екстрені служби. Відкрито гарячу лінію.

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