"Пошта Росії" спростувала ймовірність зіткнення Ан-148 з їхнім гелікоптером
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. “Пошта Росії” спростувала інформацію про те, що літак Ан-148, який розбився в Підмосков’ї, нібито попередньо зіткнувся з гелікоптером підприємства, передає УНН з посиланням на РІА "Новости”.
“Ця ситуація не має відношення до ”Пошті Росії“. ”Пошта Росії“ використовує два літака Ту-204С. У нас немає гелікоптерів”, — повідомили виданню в прес-службі підприємства.
Відзначимо, про можливе зіткнення літака з гелікоптером “Пошти Росії” раніше писали деякі ЗМІ.
Нагадаємо, Ан-148, що летів з Домодєдово до Орська, зазнав аварії в Раменському районі. За попередніми даними, на борту перебували 65 пасажирів і 6 членів екіпажу. СК РФ порушив кримінальну справу за фактом аварії літака.
На місце аварії прибули екстрені служби. Відкрито гарячу лінію.