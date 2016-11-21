Посадовця одного з університетів у Києві затримали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Керівника науково-технічного центру Київського національного торгівельно-економічного університету України, який одержав неправомірну вигоду, затримали правоохоронці. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
Посадовець вимагав та одержав від представника товариства 15 тисяч гривень неправомірної вигоди за видачу сертифікату відповідності новозбудованого готелю державним нормам і стандартам України.
За зайняття корупційною діяльністю посадовець був затриманий оперативниками.
Керівнику науково-технічного центру Київського національного торгівельно-економічного університету України загрожує позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.