Посадовця одного з університетів у Києві затримали на хабарі

Посадовець вимагав та одержав від представника товариства 15 тисяч гривень неправомірної вигоди за видачу сертифікату відповідності новозбудованого готелю державним нормам і стандартам України.

За зайняття корупційною діяльністю посадовець був затриманий оперативниками.

Керівнику науково-технічного центру Київського національного торгівельно-економічного університету України загрожує позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.