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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Должностное лицо одного из университетов в Киеве задержали на взятке

Киев • УНН

 • 8670 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Руководителя научно-технического центра Киевского национального торгово-экономического университета Украины, получившего неправомерную выгоду, задержали правоохранители. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.

Должностное лицо одного из университетов в Киеве задержали на взятке

Должностное лицо требовало и получило от представителя общества 15 тыс. гривен неправомерной выгоды за выдачу сертификата соответствия нового отеля государственным нормам и стандартам Украины.

За занятие коррупционной деятельностью должностное лицо было задержано оперативниками.

Руководителю научно-технического центра Киевского национального торгово-экономического университета Украины грозит лишение свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

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