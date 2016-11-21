Должностное лицо одного из университетов в Киеве задержали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Руководителя научно-технического центра Киевского национального торгово-экономического университета Украины, получившего неправомерную выгоду, задержали правоохранители. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
Должностное лицо требовало и получило от представителя общества 15 тыс. гривен неправомерной выгоды за выдачу сертификата соответствия нового отеля государственным нормам и стандартам Украины.
За занятие коррупционной деятельностью должностное лицо было задержано оперативниками.
Руководителю научно-технического центра Киевского национального торгово-экономического университета Украины грозит лишение свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.